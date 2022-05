Appel à la population – La Cité déploie son sac à souvenirs Pour sa 50e édition, le festival lausannois demande qu’on lui envoie anecdotes, témoignages, photos, vidéos et autres coups de cœur. Francois Barras

Quels souvenirs gardez-vous de la Cité? Depuis un demi-siècle que le festival célèbre le début de l’été dans la vieille ville lausannoise et ses alentours, tout le monde a au minimum posé une semelle sur son pavé. Alors que l’événement fêtera ses 50 ans du 5 au 11 juillet prochain, ses organisateurs ouvrent grand leur besace afin d’y recueillir un maximum de témoignages, de souvenirs, d’anecdotes, de photos et de vidéos, de coups de cœur (beaucoup) et de coups de gueule (pas trop). Bref, l’appel à la population est lancé afin que chacun glisse par mail «sa» mémoire du festival, pour en construire le puzzle collectif.

Coups de foudre et coups de cœur

«Cela peut être des petites aventures personnelles comme des souvenirs artistiques marquants», détaille Carl Ahnebrink, responsable de la presse et des réseaux sociaux, où la pêche a été lancée il y a quelques jours.

«L’idée est de faire dialoguer plusieurs générations. Certains nous ont déjà raconté comment ils sont tombés amoureux durant le festival, des bénévoles nous ont envoyé des vidéos de jam en coulisse avec des artistes, beaucoup ont partagé l’image forte d’un piano suspendu qui a visiblement marqué pas mal d’esprits (ndlr: celui du pianiste Alain Roche en 2013). Comme nous n’avons pour l’instant lancé notre appel que sur les réseaux, nous n’avons pas atteint tous les seniors qui pourraient nous envoyer les souvenirs les plus anciens de la Cité.» Dont acte.

Tirage au sort

Des «officiels» ont également été contactés, mais ce sont bien les souvenirs populaires qu’espèrent compiler les organisateurs – dont Myriam Kridi, qui assurera son dernier round à la tête de l’événement. Le résultat de cette pêche sera utilisé dans le cadre du 50e anniversaire. Un tirage au sort récompensera les participants. Et le festival annoncera jeudi 19 mai la morphologie de sa prochaine édition, dont le Tour de France ne devrait pas empêcher la tenue dans son périmètre historique. Le 2 juin, enfin, sera dévoilé le contenu artistique qui fera les futurs souvenirs de la Cité.

