Littérature – La Cité du Genévrier, là où l'aventure commence Dans son livre, Véronique Besson raconte ses jeunes années à Saint-Légier aux côtés d'enfants souffrant de handicaps, dans l'institution dirigée par son père.

Vivre et grandir en institution avec des enfants souffrant de handicaps, à quoi cela ressemble-t-il? C’est l’objet du livre «Eben-Hézer – La cité des possibles», écrit par l’avocate lausannoise Véronique Besson. Dans son ouvrage, l’auteure raconte ses jeunes années passées à la Cité du Genévrier, à Saint-Légier, institution dirigée alors par ses parents, François et Christiane Besson, deux figures marquantes de l’éducation spécialisée dans le canton.

«J’ai perçu cette vie en institution comme tout à fait naturelle, explique Véronique Besson. J’y suis arrivée à l’âge d’une année pour y rester jusqu’à mes 25 ans. Je me sentais partie intégrante d’une seule et même communauté.» Durant son enfance et son adolescence, l’écrivaine a pris part à l’existence quotidienne de l’institution. Elle s’est intégrée à toutes ses activités. «Je me faisais couper les cheveux par Silvana, achetais mes habits à la boutique de seconde main de Christiane. Avec les résidents, je faisais du judo, du basket ou du vélo.»

Années heureuses

Pourquoi ce livre? «Depuis quelque temps, je me suis rendu compte du travail incroyable de mes parents. Ils sont partis de rien pour créer quelque chose d’exceptionnel. J’ai demandé en vain à mon père d’écrire ce livre. Alors je l’ai rédigé moi, également pour des raisons liées à mon vécu d’alors: ce furent des années heureuses.» À la Cité du Genévrier, Véronique Besson a vu les évolutions de cette institution de la Fondation Eben-Hézer, a émis ses points de vue et s’est émotivement immergée dans un environnement où se mêlaient joies, souffrances et différences.

Son ouvrage est un témoignage, mais aussi la présentation d’une conception éducative, un plaidoyer pour une approche humaniste et une prise de position contre une évolution bureaucratique: «À l’époque, tout était très professionnel, mais pas aussi normé qu’aujourd’hui, résume Véronique Besson. Mon père a eu la chance de pouvoir adopter un style de direction décentralisé, peu classique.»

En quoi cela consistait-il? «Pour mes parents, cela consistait à être continuellement impliqué dans l’institution. Ce qui leur a permis de créer un lieu de vie et de changement, un lieu de tous les possibles. Tout le monde était dans une démarche d’autoréalisation, les éducateurs et les résidents. Parmi ces derniers, certains ont pu développer une belle existence, ce qui n’était pas gagné au départ. Sans savoir lire, compter ou souffrant de graves troubles d’apprentissage, ils se sont trouvé un métier et parfois un compagnon ou une compagne. Et cela même si tous n’avaient pas que des troubles légers.»

