Le festival aura quand même lieu, un peu… – La Cité vibrera sur inscription En dernière minute, le festival lausannois invente son avatar pour offrir musique, danse et théâtre du 7 au 12 juillet: Aux confins de la Cité proposera des performances à l’air libre, devant 300 personnes maximum, annoncées à l’avance. Francois Barras

Signe des temps? Les parasols sont ouverts pour la compagnie d’arts de rue Les 3 points de suspension. Elle sera à Lausanne, Aux confins de la Cité.

Surtout, oubliez les embouteillages de badauds dans les ruelles de la vieille ville lausannoise, image tapageuse de «son» festival de la Cité qui, bon an mal an, réunit 100’000 spectateurs devant une centaine de propositions artistiques. La 49e édition est annulée, c’est un fait: alors que la vague du Covid reflue lentement, pas question d’imaginer les foules effervescentes enserrées entre les murs, découvrant des artistes tout juste autorisés à franchir les frontières et dont la plupart, de toute façon, n’ont pas pu créer leurs spectacles ces derniers mois.

Mais voilà: en dernière minute, l’autorisation faite par le gouvernement de rassembler 300 personnes cet été a donné des envies aux organisateurs de la Cité, dont 99% de la programmation était achevée au moment de l’interdiction. Parmi les artistes locaux et nationaux (et quelques Français, Italiens et Allemands), ils ont retenu une trentaine de musiciens, danseurs, comédiens ou conférenciers pour élaborer un avatar de festival, son cousin éloigné: Aux confins de la Cité, à tester du 7 au 12 juillet.

La référence est géographique, car hormis les spectacles pour enfants, les lieux de performance (tous originaux et en plein air) seront éloignés de la vieille ville. Elle est aussi symbolique, puisque les événements seront accessibles uniquement par inscription, sur le site du festival, jusqu’au 29 juin, ceci afin de pouvoir contrôler l’affluence et annoncer au dernier moment le lieu de la représentation et éviter les rassemblements. Les inscriptions seront confirmées le 3 juillet, le temps nécessaire aux organisateurs pour, éventuellement, tirer les places au sort en cas de trop forte affluence pour l’un ou l’autre spectacle. Si l’offre reste gratuite, on est toutefois bien loin de l’esprit de spontanéité du festival, jetant ses découvertes sur un plateau – sur le pavé, plutôt.

Menu épais

Mais qui va bouder le plaisir d’une opportunité de live, au début de cet été sans festival? Le menu proposé, de plus, n’est pas light. En arts de la scène, la Cie coup de Poker jouera «Anguille sous roche», adaptation du roman d’Ali Zamir avec Déborah Lukumuena dans le rôle principal. Cette pièce sur l’exil répondra à une autre sur la mémoire, par la Cie Snaut: Sans effort», Joël Maillard interrogera quelle «survie culturelle» reste possible sans le support d’un ordinateur, d’un livre ou d’un carnet. En danse, Alessandro Sciarroni s’est lancé sur les traces d’une danse bolognaise, la Polka Chinata, danse de séduction remontant au début des années 1900, interprétée par des hommes uniquement et dont cinq personnes seulement perpétuaient les codes en 2018!

L’attente sera aussi forte pour la Cie Les 3 points de suspension, artisans de l’espace public et des arts de la rue dont le spectacle «Looking for paradise» a fait parler de lui. Des propositions pour la famille et les enfants seront aussi nombreuses. À noter aussi les «conférences marchées», où il sera possible de suivre un orateur en des balades en petits groupes, ponctuées de performances in situ.

En musique, enfin, la douzaine d’artistes visite toutes les gammes, de la guitare intime du Lausannois Raphelson (de retour après huit années d’absence) à la chanson gothique de Your Fault, ex-Solange la Frange, de l’affrojazz selon Yakubané à l’aridité synthétique du duo Dedelaylay ou du rock psyché de Delia Meshlir. Une oreille ou deux seront à garder ouvertes pour les Alémaniques de One Sentence Supervisor, rockers en pleine montée, et leurs collègues de Komfortrauschen, live band techno pour dancefloors sous les étoiles. Sans oublier Ding Dong qui, comme son nom l’indique, œuvre dans les percussions pour deux batteries. Ou encore Badnaiy, nouvelle venue dans la scène du rap romand et déjà bien notée.