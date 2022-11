Lorgner le rétroviseur de l’histoire pour analyser le Kulturkampf actuel autour de la mobilité, c’est constater que, de son avènement à la Belle Époque au verdissement de la voiture électrique, la berline n’a cessé de polluer l’espace public, en quasi-impunité.

Objet de luxe (quatre ans de salaire d’un ouvrier en 1912), le tacot brise la cohabitation entre les autres moyens de transport au détriment des plus vulnérables (enfants, piétons, animaux). À l’été 1900, «L’Aurore» s’emporte contre «ces messieurs de l’Automobile […]. Ils ont des particules et des millions.»

Dans «Écraseurs» (1906), Arzamas fustige le conducteur, de profession libérale, rentier ou faux riche, «parasite oisif», «fils de famille dévoyé», «sportsman stupide au faciès bestial». Pour le socialiste vaudois Charles Naine, pas question en 1920 encore que 99% de la population «se laissent écraser […], empuantir, empoussiérer, éclabousser de boue» pour le plaisir d’une minorité au nom de cette «maladie de la vitesse» stigmatisée par l’écrivain Octave Mirbeau en 1907.

«En 1913, défiant les statistiques, «L’Auto-Sport» considère l’automobile comme «le transport le plus inoffensif.»

Les lobbies routiers (presse, TCS, milieux touristiques) n’en ont cure. En 1913, défiant les statistiques, «L’Auto-Sport» considère l’automobile comme «le transport le plus inoffensif». Mieux, grâce à elle, les routes sont devenues des endroits sains; adieu pestilence du crottin et essaims d’insectes. «Le pétrole purifie l’atmosphère et ruine les colonies de mouches.»

L’hostilité initiale à peine tarie, surgit le scandale de l’essence plombée, bannie dès 1925 à la suite des alertes scientifiques avant que le Conseil fédéral ne l’autorise en 1947 sur la base d’études biaisées des «marchands de doute» de l’industrie. La Suisse serait moins impactée que l’étranger, clame «Touring» en 1977. Arrivent les catalyseurs, qui, loin de résoudre les problèmes, en créent de nouveaux. Les fabricants jurent se soucier de l’environnement. Affirmer son «sens de l’écologie», c’est opter pour une BMW, «orfèvre en la matière», scande une réclame de 1985. En 1987, le Parti des automobilistes assimile restrictions du trafic à «économie de guerre» et écologie à «menace d’un État policier».

Le mensonge permanent

Outre le «Dieselgate» (2015), les 8000 tonnes de plastique annuelles inondant la nature en Suisse via l’abrasion des pneus, les dizaines de milliards coulés dans le béton de l’autoroute, louée par la faîtière française sur son site car elle «protège notre environnement», vive désormais – les mots n’ayant plus aucun sens – le mensonge permanent des véhicules «verts», simple support de croissance et de relance économique, et les inoxydables pages auto hebdomadaires.

«On croit fabriquer des automobiles, on fabrique une société», observe Bernard Charbonneau dans «L’Hommauto» (1967). «Déchaussé de ses pneus, dévêtu de ses tôles», voilà le piéton «en quelque sorte à poil, aussi obscène qu’un limaçon sorti de sa coquille».

À la grève du climat, le 9 août 2021, une pancarte titrait: «L’humanité ne court pas à sa perte. Elle y va en voiture.»

