Écoles – La classe de travaux manuels doit s’agrandir Les communes des environs de Lucens et Moudon vont se pencher sur un crédit pour créer une nouvelle salle de classe provisoire. Sébastien Galliker

Pré au Loup L’aménagement d’une salle d’ACT provisoire permettra de libérer une salle de classe au sein de l’actuel collège du Pré au Loup de Lucens. DR

«Une nouvelle construction scolaire sera probablement nécessaire dans le courant de la prochaine législature. C’est pourquoi nous avons lancé une étude pour affiner les besoins futurs.» Président de l’Association intercommunale scolaire de Lucens et Moudon (AISMLE) et municipal de Lucens, Vincent Bessard ne s’en cache pas. Il faudra prochainement passer par un chantier d’agrandissement pour faire face à la croissance démographique régionale.

De 492 élèves répartis en 24 salles de classe, le complexe scolaire du site du Pré au Loup devrait passer à quelque 510 enfants à la prochaine rentrée. De manière provisoire, le comité de direction de l’AISMLE sollicite un crédit de 190’000 francs pour créer une nouvelle salle d’activités créatrices manuelles (ACT). Le Conseil intercommunal se penchera sur le dossier le 28 mai.

Formée de dix containers, la nouvelle structure sera installée au-dessus du pavillon provisoire installé en 2018. Les services tels que l’électricité, le réseau wi-fi, les eaux claires et usées sont ainsi déjà en place. L’agrandissement permettra de mettre à disposition des élèves et enseignants une salle d’ACT conforme aux normes en vigueur, ainsi qu’un vestiaire et des toilettes. Quant à l’ancienne salle d’ACT ainsi libérée, elle deviendra salle de dégagement.

Ce pavillon provisoire reste toutefois appelé à disparaître avec la future construction envisagée. Si la Municipalité de Lucens avait, un temps, étudié une éventuelle surélévation du collège actuel, le nouveau collège, qui devrait aussi abriter une bibliothèque, sera bâti sous l’égide de l’AISMLE.