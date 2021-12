Deux enseignantes réinventent l’école – La classe magique de La Sallaz où petits et grands apprennent ensemble Sandy Schmid et Pétronille Xhema ont obtenu l’autorisation de mener une expérience pilote qui porte déjà de beaux fruits. Reportage dans une classe où des enfants de 4 à 8 ans grandissent à leur rythme. Sylvain Muller

Atelier théâtre: les grands racontent des histoires qui font beaucoup rires les plus jeunes. Sylvain Muller

En une seconde, les quarante élèves de 4 à 8 ans ont stoppé leurs activités et rangé leurs affaires. Ils se sont ensuite emparés de livres ou de feuilles d’écriture et toute la classe s’est mise à travailler le français. Sans un ordre, sans un cri, sans contestation et dans une synchronisation parfaite. Mais qu’est-ce qui s’est passé? «J’ai diffusé une petite musique. Quand ils l’entendent, ils savent que c’est le moment du Bruit des pages!» explique Sandy Schmid avec un sourire désarmant.

Cette enseignante et sa collègue Pétronille Xhema sont en train de réinventer l’école dans leurs classes de l’établissement primaire de La Sallaz. Au lieu d’une classe de 1-2P et d’une de 3-4P, elles mènent ensemble une grande classe de 1-4P. Quarante enfants de 4 à 8 ans, qui apprennent et, surtout, grandissent ensemble. Une échelle de papier collée au mur et sur laquelle les enseignantes notent la taille de chaque enfant arbore un slogan qui résume tout: «Ici, on grandit à notre rythme.»