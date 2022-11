Drogues – La cocaïne est en progression sur le continent américain L’amélioration des techniques de production a augmenté la présence des drogues à base de coca, comme la cocaïne, dans les pays des Amériques.

Les données pour la Colombie montrent que «la productivité a augmenté en raison de changements dans la transformation et de l’utilisation de différentes variétés de coca ayant une vie productive plus longue». (Image d’illustration) AFP

La culture et la production de drogues à base de coca ont connu une évolution notable dans les pays du continent américain, a indiqué vendredi l’Organisation des États américains (OEA).

La cocaïne gagne du terrain dans toute la région, où les saisies sont passées de 911 tonnes métriques en 2016 à 1091 en 2020, selon le rapport 2022 sur l’approvisionnement en drogues dans les Amériques couvrant la période 2016-2020.

Les données pour la Colombie montrent que «la productivité a augmenté en raison de changements dans la transformation et de l’utilisation de différentes variétés de coca ayant une vie productive plus longue», indique le document, précisant que le Pérou a observé la même tendance.

Productivité améliorée

Les laboratoires disposent d’une plus grande capacité, produisent plus rapidement et ont un meilleur accès aux précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication de cocaïne, tels que l’acide sulfurique et le permanganate de potassium.

Tous ces facteurs améliorent la productivité, tandis que le niveau d’éradication des cultures est très variable selon les pays: en Colombie, il est passé de 18’000 hectares en 2016 à plus de 130’000 en 2020, tandis qu’il a considérablement diminué au Pérou (de 30’000 hectares en 2016 à 6272 en 2020) et en Bolivie (de 6577 en 2016 à 2177 en 2020).

«L’utilisation de techniques de production plus efficaces et l’emploi abusif de précurseurs chimiques ont entraîné une augmentation de la quantité, de la puissance et de la nocivité de certaines drogues», alerte dans la préface Luis Fernando Lima Oliveira, secrétaire à la sécurité multidimensionnelle de l’OEA.

Offre différente

L’offre de stupéfiants varie d’un pays à l’autre. L’héroïne, par exemple, n’est préoccupante qu’au Guatemala, au Mexique et aux États-Unis. Aux États-Unis, les opioïdes ont provoqué une épidémie meurtrière: 107’622 Américains sont morts d’empoisonnement ou d’overdose en 2021.

Les services de répression ont beaucoup de mal à les détecter car, en raison de leur puissance élevée, «elles font l’objet d’un trafic en petites quantités et sont généralement mélangées à d’autres drogues ou vendues sous le nom d’une autre drogue», explique le rapport.

L’une des tendances observées aux États-Unis est «une augmentation substantielle des pilules contrefaites contenant du fentanyl», connues sous le nom de «fentanyl mixte», prévient le document.

AFP/Fabien Le Floch

