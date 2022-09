Sommet de Rotterdam – La colère de l’Afrique, grande oubliée du changement climatique Sur fond de sécheresses et d’inondations historiques, les dirigeants africains dénoncent l’indifférence de l’Occident à deux mois de la COP27. Virginie Lenk

Le président du Sénégal Macky Sall (deuxième depuis la gauche), aux côtés du premier ministre néerlandais Mark Rutte, a fustigé l’absence des chefs d’États européens au sommet de Rotterdam, le 5 septembre 2022. AFP/JEROEN JUMELET

Ils sont en colère. À commencer par Macky Sall, président du Sénégal et qui dirige actuellement l’Union africaine: «Nous avons fait l’effort de quitter l’Afrique pour venir à Rotterdam et ils sont absents de cette salle alors qu’il était certainement plus facile pour eux de se déplacer.»