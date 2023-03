Grève au Royaume-Uni – La colère des jeunes médecins, moins payés qu’un serveur Les internes exigent une réévaluation de leurs salaires, alors que les prix de l’alimentation et de l’énergie flambent. D’autres professions seront en grève ce mercredi. Tristan de Bourbon - Londres

Un piquet de grève devant un hôpital londonien, le 13 mars 2023. Selon leur syndicat, les médecins ont perdu 26% de rémunération depuis 2008, quand une cure d’austérité a été imposée aux services de la santé. EPA/ANDY RAIN/keystone-sda.ch

«Pay Us Or Lose Us!» («Payez-nous ou perdez-nous!») Debout en haut des marches de l’Hôpital de University College London, malgré la pluie et le froid glacial, une vingtaine d’internes en médecine chantent des slogans pour sensibiliser les patients à leur grève.