Manifestations à Belgrade – La colère des Serbes contre la gestion de l’épidémie Alors que le nombre de cas de coronavirus connaît une nouvelle hausse dans les Balkans, des milliers de personnes manifestent en Serbie contre les mensonges des autorités. Marion Dautry Belgrade

L’annonce jeudi du retrait du couvre-feu, remplacé par l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes , n’a pas mis fin à la colère des citoyens devant le parlement à Belgrade . (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Assises sur le bord du trottoir, Nikolina et Milica hument un bouquet de basilic offert par une manifestante. Le sit-in autour des jeunes étudiantes de 19 et 20 ans grossit lentement alors que le soleil se couche sur le parlement serbe à Belgrade. Le rassemblement est résolument pacifique. «Nous sommes là pour réclamer la fin de la dictature et de l’incompétence», affirment-elles.