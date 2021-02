LIVRES | 16% de rabais pour les abonnés – La colère du Lémanus En 563, une vague énorme provoquée par l’effondrement d’un pan de montagne avoisinant le Léman ravage rives, champs et villages de Villeneuve à Genève.

Sigéric et son frère Salvius y perdent leurs familles et leurs terres. Le premier devient messager d’un comte près de Lausanne, l’autre moine au monastère de Saint-Maurice. Le cavalier reste dans le souvenir. La fille du comte lui rappelle la sienne, qu’il ne verra jamais grandir. Le moine a remplacé son amour pour sa femme, décédée en 563, par sa foi et son intérêt pour les plantes sauvages. En 569, il recueille la jeune Valia, rescapée de l’incendie de son village provoqué par des barbares venus du sud. Ils ont bien failli atteindre l’abbaye, mais les soldats francs veillaient. Le retour des Longobards reste une menace. Les Helvètes se préparent à une nouvelle attaque. Sigéric accepte de former le novice que lui confie son frère, plus apte au combat qu’au chant liturgique. Celui qu’il croit être un gamin révolté à la lame facile lui réserve quelques surprises, et pas que des bonnes…

Motivation de l’auteure

Explorer le passé de notre belle région romande m’a donné envie de suivre différents personnages, tels qu’un messager à cheval, un moine herboriste, une jeune fille rescapée d’un village incendié, une fillette très intuitive, des gars sympathiques et d’autres beaucoup moins, des soldats aguerris, des officiers loyaux, des animaux… Dès 12 ans.

L’auteure

Carine Racine, dessinatrice et scénariste lausannoise, née à Fribourg, crée depuis 1981 des histoires en bandes dessinées et des livres pour la jeunesse.

