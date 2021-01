Colère à Yvonand – Le Canton menace le Village de pêcheurs Situé hors zone à bâtir, le site pourrait disparaître. Comme le refuge de Goncerut et cinq chalets «les pieds dans l’eau» non loin du port. Frédéric Ravussin

Selon le Canton, le Village de pêcheurs d’Yvonand n’est pas conforme aux «objectifs d’aménagement du territoire et de protection de la nature». JEAN-PAUL GUINNARD

«C’est scandaleux de s’attaquer aux pêcheurs et ceux qui sont dans cette zone sans faire de mal à la nature. Occupez-vous plutôt des gros bateaux à moteur qui viennent s’amarrer dans les zones (ndlr: protégées) l’été…» Sur les réseaux sociaux et au pied de la pétition lancée sur le site change.org, les commentaires agacés ou fâchés fusent face à la décision du Canton de rayer de la carte communale d’Yvonand un certain nombre de constructions situées au bord du lac de Neuchâtel. D’ouest en est: cinq chalets les pieds dans l’eau, dissimulés par un cordon d’arbre à deux pas du port, les cinq cabanes du Village de pêcheurs, sur la rive droite de la Menthue, près de son embouchure, et le refuge de Goncerut à deux encablures de là sur la même parcelle.