Algérie et droits de l’homme – La colère ne faiblit pas après la condamnation de Khaled Drareni Les avocats de la défense de l’activiste et journaliste algérien dénoncent l’ingérence des autorités dans le procès. Adlène Meddi Alger

Khaled Drareni fêté par la foule lors de sa libération, le 6 mars 2020, après son interpellation à Alger. (Photo by RYAD KRAMDI/AFP)

La condamnation, le 10 août, de l’activiste et journaliste algérien Khaled Drareni à 3 ans de prison par un tribunal algérois suscite toujours l’indignation en Algérie. Directeur du site d’information «Casbah Tribune», correspondant de TV5, ex-présentateur de JT dans une télé privée locale et représentant de Reporters sans frontières (RSF) en Algérie, Drareni a été arrêté en mars dernier pendant une manifestation à Alger et mis en détention provisoire pour «incitation à attroupement» et «atteinte à l’unité nationale», accusations que réfutent ses avocats. D’après RSF, le journaliste, très actif sur les réseaux sociaux, s’est «vu reprocher au cours de son procès d’avoir critiqué sur Facebook le système politique et d’avoir publié un communiqué d’une coalition de partis politiques en faveur d’une grève générale».