Elles ont mis leur plus beau débardeur – violet. Emballé leurs mèches dans un foulard – violet. Maquillé leurs joues – violettes. Coloré leurs panneaux «Ras le viol» – en violet. Pour beaucoup de Vaudoises, la Grève des femmes est un moment de revendication mais aussi de fête, où la sonorité se mêle aux slogans féministes. Des amies s’étreignent, des adolescentes chantent joyeusement. On attendait ça depuis des semaines, des mois.

Que le féminisme soit devenu populaire après des années de silenciation est un progrès. Une révolution. Mais ce n’est pas parce qu’on porte du violet que les droits des femmes progresseront plus vite dans un système encore et toujours fabriqué par les hommes, pour les hommes. Dans notre canton, le manque de crèches est si problématique que deux mères sur trois travaillent à temps partiel, pas toujours par choix. Quant aux violences contre les femmes, elles ne cessent d’augmenter, selon un rapport officiel. Face à ces inégalités, aller manifester poliment est presque un cadeau que l’on fait aux politiques et aux dirigeants qui pensent que cette grève est du joli folklore.

Depuis quelques années, la #grèvedesfemmes est devenue un hashtag à la mode. Or de grève ne reste cette année que le mot, qui sonne creux: dans le canton, presque aucune femme n’a réellement quitté son travail pour faire un pied de nez à son employeur afin de lui rappeler qu’en moyenne les Vaudoises gagnent 9% de moins que les Vaudois.

Pire: pour participer au cortège d’hier, beaucoup de femmes qui sont mères ou s’occupent de leurs proches ont dû anticiper, s’organiser pour faire garder leurs enfants ou réussir à les prendre… Une charge mentale supplémentaire dont elles se seraient bien passées. Quelle ironie du sort de devoir se démener plus pour aller défendre le droit à un partage plus équitable des tâches. Car même si de plus en plus d’hommes font leur part, en moyenne, ce sont encore les femmes qui tiennent le balai.

Imaginons une grève, une vraie. Où pendant quelques heures ou plus on rendrait son tablier, on bloquerait les ateliers et les open spaces, on négocierait sans ciller des augmentations. Qui, alors, servirait ces messieurs? En attendant, oui, on peut aller manifester. Mais la colère n’est pas violette. Elle est noire.

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.