Couac à Genève – La Comédie annule sa grosse production de fin de saison Déjà reportée, la création des «Émigrants» par le Polonais Krystian Lupa n’aura finalement pas lieu. Coup de théâtre… Katia Berger

Le Polonais Krystian Lupa, 79 ans, tel qu’il serait apparu dans le film tourné pour «Les Émigrants». NATAN BERKOWICZ/MAREK NIKODEM

Le binôme NKDM (pour Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer) qui dirige la Comédie jusqu’à la fin du mois comptait conclure son règne sur un coup de maître. Un coup de théâtre porte finalement un coup de massue sur sa sortie de scène. Aux Eaux-Vives, la saison devait se clore sur une glorieuse production maison: l’adaptation par le metteur en scène polonais Krystian Lupa («Zaratustra», «Salle d’attente», «Perturbation»…) du roman de W.G. Sebald, «Les Émigrants» (1992). Neuf comédiens – pour la plupart du cru –, un film tourné pour les besoins du spectacle, des cohortes de collaborateurs, quatre heures de représentation, l’ampleur était au rendez-vous.

Une forte attente pesait ainsi sur la première du jeudi 1er juin. Or, la veille, on apprenait son report au mercredi 7, pour «garantir les meilleures conditions de représentation pour le public et de travail pour les équipes», précisait l’annonce. À l’issue des séances genevoises, le 17 juin, une tournée emporterait la fresque du côté de chez ses coproducteurs, soit au Festival d’Avignon, d’abord, puis au Théâtre de l’Odéon à Paris, au Maillon à Strasbourg, et sans doute ailleurs en Europe encore.

Ce vendredi 2 juin, un nouveau communiqué informe de l’annulation pure et simple de l’événement, «en raison de divergences sur la philosophie de travail entre la direction artistique du projet d’un côté et la direction générale et les équipes permanentes et temporaires de l’autre». De nos sources au sein de l’institution, nous déduisons qu’en clair l’attitude du metteur en scène Krystian Lupa vis-à-vis des équipes techniques s’est à plusieurs reprises avérée irrespectueuse. «Les cultures du travail étaient incompatibles», résumera quant à lui le directeur de la communication, Olivier Gurtner.

«Nous avions encore hier soir des doutes sur la décision à prendre, confie également l’attaché de presse. À notre annonce ce matin à l’interne, le staff a vivement salué l’issue trouvée.» Quant à l’artiste de 79 ans, il aurait réagi «calmement, avec compréhension». C’est du côté des comédiens, pleinement investis dans un projet au long cours, que la déception aurait été la plus marquée.

Dans une lettre envoyée à la presse ce vendredi 2 juin en début de soirée, les neuf acteurices écrivent: «Nous tenons à manifester notre désir puissant que ce spectacle puisse exister. Nous souhaitons vivement pouvoir poursuivre cette expérience artistique d'une immense valeur à nos yeux, et présenter au public ce spectacle auquel nous croyons.» À noter que tous les cachets sont honorés jusqu’au 17 juin, et que «des arrangements sont en cours pour que personne ne subisse de préjudice financier en cas d’autres annulations lors de la tournée», précise le porte-parole.

Quid justement de l’étape avignonnaise en juillet? Le nouveau directeur du festival, Tiago Rodrigues, dont la Comédie avait coproduit «Dans la mesure de l’impossible», avec Natacha Koutchoumov dans l’un des rôles principaux, a exprimé son soutien à la direction. On peut en conclure qu’il déprogrammera le titre à son tour à l’occasion d’une prise de parole prévue ce lundi 5 juin. Ce d’autant plus qu’«à son stade actuel, le spectacle n’est pas terminé», toujours selon Olivier Gurtner.

