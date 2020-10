Coronavirus – La commissaire européenne à la Recherche testée positive Après s’être placée en quarantaine en début de semaine après un cas de Covid-19 au sein de son équipe, Mariya Gabriel a annoncé sa contamination par le virus samedi.

«Après un premier test négatif au Covid-19 lundi, mon second test est positif», a indiqué sur Twitter la commissaire bulgare. AFP

La commissaire européenne à la Recherche et à l’Innovation Mariya Gabriel a annoncé samedi avoir été testée positive au Covid-19. Elle est la première responsable européenne de haut niveau à avoir contracté le virus.

«Je continue à rester à la maison»

Mariya Gabriel avait déjà indiqué lundi se placer en quarantaine, après la découverte d’un cas positif au sein de son équipe.

«Après un premier test négatif au Covid-19 lundi, mon second test est positif», a indiqué sur Twitter la commissaire bulgare. «Je suis en isolement depuis lundi et je continue à rester à la maison, suivant les règles en vigueur. Restez en bonne santé et prenez soin de vous!", a-t-elle ajouté.

Plusieurs quarantaines

La Commission européenne est basée à Bruxelles, l’une des villes les plus durement touchées en Europe par le virus, avec Madrid et Paris.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’était brièvement placée en quarantaine lundi, après une réunion la semaine dernière avec une personne testée positive au Covid-19, mais la présidente avait été testée négative.

Le mois dernier, le président du Conseil européen, Charles Michel, avait subi une quarantaine d’une semaine après un cas de Covid-19 dans son entourage, entraînant le report du dernier sommet européen, des 24-25 septembre aux 1-2 octobre.

ATS/NXP