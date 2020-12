Élections communales à Yverdon – La commission censée encourager le vote étranger priée de ne pas interférer La CCSI, commission consultative suisses-immigrés de la deuxième ville du canton voit son programme d’ateliers civiques supprimés. Officiellement, en raison du virus. En sourdine, des élus doutent de son impartialité. Erwan Le Bec

Le but de la CCSI est avant tout d’«expliquer que voter, ce n’est pas seulement remplir une enveloppe», rappelle Ervin Sheu. JEAN-PAUL GUINNARD

L’opération «Je vote, je décide» n’aura pas lieu à Yverdon, dans la perspective des prochaines élections communales. Ces ateliers, prévus de longue date, devaient aller dans les quartiers de la ville à la rencontre des communautés étrangères, afin d’inciter au vote et d’expliquer à tout en chacun les délicates subtilités du système de vote.

Officiellement, c’est la pandémie qui est en cause. «C’était une décision qu’il a fallu prendre rapidement, explique le municipal (PS) de la Jeunesse et de la Cohésion sociale, Jean-Claude Ruchet. On ne connaît pas encore le contexte de janvier prochain, mais on peut craindre une reprise du virus et dans tous les cas pas une situation permettant des rassemblements de 30 personnes. À l’heure où les restaurants ferment, autoriser cette exception politique aurait été mal compris.»