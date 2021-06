Relations UE-Suisse – La Commission européenne veut la «meilleure solution possible» Le vice-président de la Commission européenne s’est exprimé mercredi sur la rupture des négociations entre l’Union européenne et le Conseil fédéral.

La Suisse et l’UE sont plus que de simples voisins, ce sont des partenaires, a indiqué mercredi le vice-président de la Commission européenne devant le Parlement européen. AFP

La Commission européenne est déterminée à trouver la «meilleure solution possible» pour poursuivre ses relations avec la Suisse, a assuré mercredi son vice-président. Comme les problèmes demeurent, Mario Sefcovic juge toutefois nécessaire de mettre en place un cadre général pour les régler.

La Suisse et l’UE sont plus que de simples voisins, ce sont des partenaires, a indiqué mercredi Mario Sefcovic devant le Parlement européen, faisant référence aux liens économiques étroits qui les unissent. Il a toutefois précisé que la Suisse a largement profité de sa participation au marché intérieur de l’UE et que les accords signés entre les deux parties prennent de l’âge.

Regret de l’UE

L’accord de libre-échange a 50 ans environ. Les accords bilatéraux ont 20 ans et doivent être actualisés. Des problèmes tels que les aides d’État, le règlement des différends et la contribution financière régulière de la Suisse n’ont pas été réglés.

Un cadre général est donc nécessaire, a estimé Mario Sefcovic, pour qui l’UE regrette beaucoup que le Conseil fédéral ait rompu unilatéralement les négociations.

