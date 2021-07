Euro 2020 – La communauté italienne de Suisse poussera la Squadra en finale Si les Italiens du pays se sont largement fondus dans la société, leurs racines n’ont pas disparu. Elles ne ressortent sans doute jamais mieux que lorsque l’Italie joue. Surtout en finale d’un Euro, comme dimanche face à l’Angleterre (21 h). Florian Vaney

Comme au Juventino, à Lausanne, la communauté italienne de Suisse romande affiche ses couleurs avant la finale de l’Euro. VANESSA CARDOSO

En effectuant un recensement de ses membres, le CS Italien s’est rendu compte que les Transalpins ne se trouvaient qu’en troisième position des populations les plus représentées. Cocasse? Peut-être. Étonnant? Pas vraiment.

«Le club a simplement suivi le chemin de la Suisse dans tout son multiculturalisme», observe son président Marco Longo. Plus qu’Italien, le CS préfère se dire populaire, ouvert à tous. Son nom est davantage un clin d’œil ou un hommage au passé qu’un indicatif précis du présent.

La situation du club genevois n’est qu’un écho de plus à un phénomène connu. Les communautés italiennes de Suisse n’en sont plus tout à fait, ou en tout cas plus comme avant, grâce à l’intégration dans la société des ressortissants du pays. Reste pourtant un lien commun qui traverse les époques: l’équipe nationale.