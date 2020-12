Les entreprises et le coronavirus – La communauté Qoqa s’agrandit depuis quinze ans Cette semaine, le site de vente en ligne célèbre un nouvel anniversaire en assurant, plus que jamais, un lien entre producteurs, commerçants et consommateurs. Alain Detraz

Fondateur de Qoqa.ch, Pascal Meyer célèbre ce lundi 15 ans d’existence, après une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus. Florian Cella

Le rituel s’est installé dans les habitudes de bon nombre d’internautes. À l’approche de minuit, il est l’heure de jeter un œil à son smartphone, histoire de s’assurer que l’on ne va pas rater l’affaire du siècle. Ils sont désormais plus de 700’000 à avoir cédé aux avances de la fameuse loutre de Qoqa.

Les ventes flash de voitures à prix cassé, entre autres coups d’éclat, ont façonné une réputation qui a réussi à contaminer jusqu’au sommet de l’État vaudois. En pleine pandémie, le site est privilégié par le Canton pour appuyer l’économie. L’opération WelQome, deuxième du nom, est la plateforme qui permet au Conseil d'État de diriger son fonds d’aides vers les producteurs, à travers la communauté des «qoqasiens».

Partenariats à succès

Au printemps, la première opération avait permis d’écouler un peu plus de 12 millions d’aides publiques, générant des ventes pour quelque 42 millions de francs. Elle avait suivi l’initiative originale de Qoqa qui, avec l’opération DireQt, souhaitait soutenir les petits commerçants. Un premier succès appuyé par des sponsors privés, qui avait généré près de 9 millions de ventes.

Cet automne, la seconde vague publique affiche une enveloppe de 20 millions, dont près de 30% ont déjà trouvé preneur pour le secteur des loisirs, de la culture, de l’hébergement, de la restauration. Le site de ventes privées a ainsi trouvé grâce auprès des collectivités publiques. Dernier exemple en date, la Ville de Lausanne y a eu recours ce week-end pour écouler ses chasselas, faute d’une traditionnelle vente aux enchères annulée par les décisions sanitaires.

Plus de 100 millions de chiffres d’affaires

Cette nouvelle proximité ressemble à un aboutissement de plus pour Pascal Meyer, qui a créé Qoqa en décembre 2005, dans un garage de La Tour-de-Peilz. Depuis, le site est passé d’un chiffre d’affaires de 400’000 francs à 93 millions l’an dernier. Cette année, la plateforme devrait dépasser les 100 millions, selon les estimations. Reste que le patron balaie les critiques en montrant l’investissement de sa boîte: «Les opérations DireQt et WelQome, ainsi que l’offre spéciale de ce mardi 15 – qui ira encore plus loin que WelQome dans le soutien aux petits commerces – nous ont coûté 1,2 million, qu’on a vraiment mis de notre poche, et retardé notre plan de développement de six mois.»

Cette aide apportée aux commerces de proximité en temps de pandémie semble réjouir particulièrement Pascal Meyer. «Beaucoup de gens ont trouvé louche qu’on puisse se lancer dans ces plans d’aide, constate-t-il. Oui, on a eu un gain d’image, mais seuls 5% des acquéreurs de bons WelQome ne sont pas déjà membres de notre communauté.»

«Une place du marché»

En effet, les liens communautaires sont au centre de l’entreprise. Très vite, le forum des offres quotidiennes s’est révélé comme un vrai lieu d’échange, les dérapages étant autant sanctionnés par les utilisateurs que par les modérateurs du site. Les développements de Qoqa vont aussi dans ce sens, avec un management «agile» où les 140 employés fonctionnent selon une hiérarchie tellement plate que l’on parle déjà de holacratie.

«La crise a évidemment renforcé le commerce en ligne et on a aidé plein de petits commerçants à mettre le pied à l’étrier, dit Pascal Meyer. Pour l’avenir, on pense à mettre en place une sorte de place du marché, mais la diversité est telle que c’est très complexe et il ne faudrait pas que cela soit juste un centre commercial en ligne: ce qu’il faut, c’est mettre en lien un producteur local et sa clientèle.»

«Pour notre futur Q.G., le coronavirus nous pousse à réfléchir à son aménagement, puisque le télétravail va forcément se poursuivre après la crise.» Pascal Meyer, patron de Qoqa.ch

Ce lien, une excroissance de Qoqa le propose aussi en tant que service, histoire de profiter des connaissances acquises en matière d’e-commerce. «SQale, c’est aussi dans la même idée d’aider les entreprises suisses à s’ouvrir à l’exportation. Il y avait une vraie demande afin d’éviter le recours à Amazon, à commencer par les horlogers. C’est d’ailleurs ce qui nous a amenés à tester la vente de montres jusqu’au 10 janvier.»

Un siège à l’américaine

L’entreprise se façonne aussi un nouveau siège près de la gare de Bussigny, qui promet lui aussi d’être un lieu favorisant les échanges. «Pour notre futur Q.G., le coronavirus nous pousse à réfléchir à son aménagement, puisque le télétravail va forcément se poursuivre après la crise, dit Pascal Meyer. Mais cela reste important que les gens puissent se voir, échanger ou se détendre ensemble, car cela favorise la créativité.»

Et le concept de campus original – inspiré par une visite à la Silicon Valley – attire déjà du monde dans ce que Pascal Meyer s’amuse à appeler «Silicon Papet». Alors que les surfaces commerciales vides sont en croissance, le patron de Qoqa annonce avoir déjà loué 80% des espaces disponibles pour d’autres PME et start-up. Et le coronavirus n’y a rien changé, certains contrats ayant été signés ces derniers mois, en pleine pandémie.