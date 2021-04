La Sarraz – La Commune a «hérité» de la caverne d’Ali Baba des zadistes Délogés par la police il y a dix jours, les activistes du climat ont laissé des centaines d’effets personnels au moment de l’évacuation comme des trottinettes, des sacs de couchage et autres tentes de camping. Un matériel à récupérer dès ce lundi. Numa Francillon

Les objets abandonnés par les activistes du climat ont été dûment répertoriés par un notaire avant d’être stockés par les employés de la commune de La Sarraz. Christian Brun

«C’est par là», indique Daniel Develey, le syndic de La Sarraz, après avoir ouvert deux portes et une grille. Il faut descendre sous terre avant de pouvoir contempler la collection d’objets laissés derrière eux par les zadistes, suite à leur évacuation par la police, le 30 mars sur la colline du Mormont. Ce petit trésor est gardé dans un lieu sûr et tenu secret par la Municipalité de La Sarraz. C’est au bout du couloir que les mille et une bricoles ont en effet été minutieusement stockées ces derniers jours. «Au total, nous avons récupéré 170 objets. Mais le nombre d’éléments est encore plus élevé, car nous n’avons pas fait le détail des sacs à dos remplis d’affaires», précise notre guide.