Les citoyens sont appelés aux urnes dans quelques semaines pour renouveler leurs autorités communales. En plus des enjeux électoraux locaux, le tissu communal vaudois reste marqué par des tensions financières avec le gouvernement cantonal. Ministre des Communes depuis le 18 mars, l’ex-syndique de Payerne Christelle Luisier fait le point.

Nous sommes à 69 jours des élections communales. Comment se portent les Communes?

Nous entrons dans une période très importante pour notre démocratie. Dans cette crise, beaucoup de Communes se demandent comment faire vivre la campagne électorale, comment avoir le nombre de candidats suffisant et finalement obtenir une bonne participation de la population. Ce que je vois, c’est que les élus ont toujours énormément de plaisir d’assumer leurs fonctions, et que la population est attachée à cette structure de proximité qu’est la Commune. En revanche, plusieurs points nous interpellent. Si 99% des activités se font dans les associations intercommunales, cela pose des questions d’engagement humain. C’est assez épuisant de fonctionner dans ces mille-feuilles. Il y a aussi une question démocratique et de lisibilité en termes de vision générale des politiques publiques sur une commune ou une région. Ensuite il y a les finances communales. Le Grand Conseil vient de traiter une partie de ce sujet. Les Communes ont des manques de capacité d’autofinancement. Cela explique le rééquilibrage de 150 millions de la facture sociale voulu par l’État en faveur des Communes.