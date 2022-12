États-Unis – La compagnie Southwest promet la fin du chaos aérien vendredi La compagnie aérienne basée à Dallas, Texas, est confrontée depuis une semaine à des annulations de ses vols en cascade.

La compagnie s’est retrouvée sous le feu des critiques pour ses annulations en cascade, les difficultés à contacter son service client et les nombreux bagages empilés dans les aéroports. AFP

La compagnie américaine Southwest, qui a annulé plus de 15’000 vols en huit jours et causé une grande pagaille dans les aéroports aux États-Unis, a promis que ses opérations allaient revenir progressivement à la normale vendredi. Les perturbations ont débuté avec le froid extrême et les importantes chutes de neige qui ont frappé le pays juste avant Noël et affecté toutes les sociétés de transport aérien.

Mais le trafic a plus ou moins repris son cours dès mardi, sauf pour Southwest. Selon le site FlightAware, encore 57% des vols de la compagnie étaient annulés jeudi. Les syndicats de l’entreprise ont mis en cause les systèmes informatiques dépassés de Southwest, notamment ceux affectant les équipages. Les problèmes ont d’autant plus affecté la compagnie que son réseau est beaucoup plus dispersé que ses concurrentes, dont les vols se concentrent autour d’un ou plusieurs aéroports clés.

LA compagnie sous le feu des critiques

«Nous sommes encouragés par les progrès que nous avons réalisés pour réaligner les équipages, leurs horaires et notre flotte», a indiqué le groupe sur son site jeudi. «À l’approche d’un nouveau long week-end férié rempli de connexions importantes pour nos clients et employés, nous sommes impatients de revenir à un état normal», est-il ajouté. La compagnie s’est retrouvée sous le feu des critiques pour ses annulations en cascade, les difficultés à contacter son service client et les nombreux bagages empilés dans les aéroports.

Le ministre des Transports, Pete Buttigieg, a indiqué qu’il allait examiner de près «ce qui s’est passé avec leur système». Southwest a mis une page sur son site pour que les clients puissent soumettre leurs demandes de remboursement pour les dépenses en repas, hôtel et autre moyen de transport utilisé, ainsi que retrouver leurs bagages. «Nous avons encore beaucoup de travail à faire, notamment en investissant des nouvelles solutions pour gérer les perturbations de grande ampleur», écrit le groupe.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.