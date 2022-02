Éditorial - La concertation dans le brouillard

Un soir de semaine. En temps normal, à l’heure qu’il est, plus personne n’est au bureau. Mais voilà, le Covid s’est invité il y a deux ans en précipitant l’installation d’un poste de travail à la maison. On est en temps de crise, il faut faire face, se serrer les coudes, faire tourner la boîte.

On peut le faire, car on est désormais aussi souple que le permet ce petit bureau de poche qui nous accompagne partout. Et puis, cela ne coûte rien de jeter un œil aux mails avant de se coucher! C'est d'autant plus simple que cela peut se faire d'un clic, entre la lecture des nouvelles et le suivi de nos amis sur Instagram.

Mais la crise se prolonge. Alors on s’invente un canal WhatsApp entre collègues, histoire de faciliter les échanges. Et voilà que l’entreprise qui nous emploie recommande de communiquer sur une nouvelle application, qui s’ajoute aux courriers électroniques et autres tableaux partagés. Et puis, il y a encore les SMS et le téléphone si l’on veut personnaliser les échanges.

«Après deux ans de ce régime, un coup d’œil dans le rétroviseur montre l’étendue des connexions mises en place.»

Après deux ans de ce régime, un coup d’œil dans le rétroviseur montre l’étendue des connexions mises en place. Celle des malaises aussi, parfois. Ils ne sont pas insurmontables mais l’hyperconnectivité s’est installée en formant un léger brouillard.

Sur quel canal allez-vous retrouver les instructions données pour une tâche? Êtes-vous censé répondre à ce mail impératif tombé à 21 h? Êtes-vous même censé l’avoir lu? Et que va penser la hiérarchie si l’on n’y répond pas avant demain?

Les variations sur ce thème sont aussi nombreuses que les branches économiques et la situation de chaque collaborateur. Certains en tirent un bénéfice, d’autres en souffrent ou s’y noient. Mais chacun est à même de percevoir que le temps passé sur son écran a fini par mêler travail et loisirs.

Il faudra bien trouver le moyen de démêler cela, plaident les soucieux de la santé au travail. Et si la voie parlementaire semble à l’arrêt, la solution viendra peut-être dans la concertation entre acteurs de chaque branche économique.

Des conventions collectives de travail s’établissent ici et là en incluant une forme de droit à se déconnecter du boulot. De quoi permettre aux employés de sortir de ce brouillard numérique? On peut en tout cas espérer davantage, pour le bien-être au travail, que le seul recours à la volonté individuelle pour presser le bouton off.

