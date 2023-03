Genève – La conciliation, une clef pour apaiser les divorces? L’association Avenir Familles souhaite rendre cette étape obligatoire pour les parents d’un mineur. Un colloque sur le sujet a lieu ce vendredi. Lorraine Fasler

La conciliation est réservée jusqu’à maintenant aux couples non mariés. GETTY IMAGES

Deux mariages sur cinq se soldent par un divorce, en Suisse. Dans de nombreux cas, on le sait, le conflit s’enlise et les rancœurs se cristallisent autour des enfants. Non sans dégâts. Si la nature humaine est ainsi faite, la procédure juridique n’est pas des plus adéquates en cas de contentieux dans le droit de la famille, selon l’association Avenir Familles.

En cause, notamment, le chevauchement des compétences entre les autorités de protection de l’enfant et le juge civil, l’absence d’instance de conciliation en amont du jugement, qui permettrait d’éviter une escalade du conflit, et le risque de procédures en cascade, longues et coûteuses.

L’association propose ainsi de créer à Genève un tribunal unique de la famille et une commission de conciliation. «L’ambition est de trouver des solutions consensuelles en amont du jugement et avant toute chose, de préserver les enfants», souligne Jean Blanchard, coordinateur du projet pour Avenir familles.

«Paradoxalement, l’accès à la conciliation était réservé jusqu’à maintenant aux couples non mariés, commente Anne Reiser, avocate spécialisée dans le droit de la famille. Les mariés vont eux directement chez le juge.»

De gauche à droite: Le conseiller national Christian Dandrès, Jean Blanchard d’Avenir Familles et M e Anne Reiser, avocate en droit de la famille. LORRAINE FASLER

Experts pluridisciplinaires

Concrètement, la procédure de conciliation lors d’un divorce serait gratuite, durerait au maximum trois mois et serait obligatoire si un enfant mineur est concerné (ndlr: une médiation, elle, n’est jamais obligatoire).

La commission se composerait d’un juge conciliateur formé à la médiation, qui serait différent donc de celui qui rendra le jugement de divorce, présent pour étudier les éléments et conseiller les futurs ex-époux. Le juge serait accompagné d’une assesseur spécialisée en droit de la famille et d’un assesseur formé à la thérapie familiale systémique. Au besoin, d’autres experts, tels que des assistants sociaux, des pédopsychiatres ou des fiscalistes pourraient être sollicités.

«Les deux parties pourraient ainsi parler autour de la même table, en toute transparence, en vue de trouver des solutions, sans craindre que ces informations soient entendues par le juge qui prononcera le divorce. Avoir toutefois, face à soi, un juge, une figure d’autorité forte, plutôt que d’un médiateur est décisif», souligne Christian Dandrès, conseiller national genevois siégeant à la Commission des affaires juridiques.

Cet espace serait aussi dévolu à l’écoute (voir la représentation si nécessaire) des enfants, souvent traités comme des «trophées». Le fonctionnement de cette commission est inspiré par les résultats très concluants de celle en matière de baux et loyers, qui intervient dans le cadre de litiges entre propriétaires et locataires.

Tiers entendus

Sur proposition de Me Anne Reiser, des tiers, tels que les grands-parents ou les nouveaux conjoints pourraient également être entendus. «Ils peuvent être largement impactés par les conséquences d’une séparation, concernant la garde des enfants ou en termes financiers, par exemple. Les partenaires mariés ou non des parents peuvent notamment avoir un devoir d’assistance et d’obligation d’entretien», rappelle Me Anne Reiser.

«L’ambition est de trouver des solutions consensuelles en amont du jugement et avant toute chose, de préserver les enfants.» Jean Blanchard, coordinateur du projet pour Avenir Familles

Si les divorces représentent environ 70% des procédures civiles, comme l’avance Anne Reiser, comment ce projet est-il perçu de la part des avocats de la place? Les séparations houleuses rapportent gros. «L’Ordre des avocats a été approché. Ils sont très occupés par la nouvelle loi sur la médiation qui est un énorme chantier. S’ils sont très intéressés par la médiation, ils seront également intéressés par la conciliation», répond l’avocate.

Autre levier: en cas d’urgence autour de la garde d’un enfant mineur, la commission déterminerait dans les trois jours après la requête de conciliation le lieu de résidence de l’enfant. Tout déplacement de ce dernier à l’étranger sans autorisation serait alors considéré comme illicite.

Discussions à Berne

La création à Genève d’un tribunal unique des familles et d’une commission de conciliation implique en amont une révision du Code de procédure civil suisse, laquelle a été votée en juin dernier.

Porté par Christian Dandrès, un postulat a été présenté au Conseil national, qui l’a accepté à une large majorité, par 131 voix contre 51. L’ensemble des partis y a été favorable, à l’exception de l’UDC. Le Conseil fédéral est maintenant chargé d’évaluer la pertinence de cette proposition.

Si le projet se concrétise, aussi bien le Tribunal de la famille que la commission de conciliation pluridisciplinaire ne seraient pas mis sur pied avant plusieurs années.

Table ronde

Afin d’ouvrir une discussion publique, Avenir Famille organise ce vendredi 10 mars, au Palais Eynard, un colloque en faveur de la création de cette commission de conciliation et d’un tribunal unifié de la famille. L’occasion d’aborder la problématique des séparations mal traitées et leurs conséquences juridiques mais aussi médicales. Des pédiatres et psychiatres reviendront notamment sur les dommages sur la santé mentale des enfants.

Le chef du Service cantonal valaisan de la jeunesse Christian Nanchen reviendra, lui, sur les trois années de test du district de Monthey, en Valais, qui applique le «consensus parental». Il rapportait au printemps à nos confrères de la RTS que 78% des médiations avaient abouti à un accord partiel ou complet entre les parents.

