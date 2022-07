Manifestations à Lausanne – La condamnation de deux activistes du climat annulée Le Tribunal fédéral a donné raison aux deux militants de 68 et 36 ans qui faisaient valoir la violation de plusieurs droits fondamentaux.

Le 20 septembre 2019, les policiers ont repoussé les militants d’Extinction Rebellion qui bloquaient le pont Bessières. KEYSTONE

Deux militants du climat ont obtenu devant le Tribunal fédéral l’annulation de leur condamnation en relation avec leur participation à une manifestation à Lausanne en décembre 2019. La justice vaudoise avait mené la procédure par écrit, ce qui n’est pas autorisé.

Les deux recourants, un archiviste de 68 ans à la retraite et un doctorant de 36 ans, avaient demandé à plusieurs reprises devant le Tribunal cantonal que leur procès en appel soit public. Ils ne contestaient pas leur participation à la manifestation du 14 décembre 2019 mais faisaient valoir la violation de plusieurs droits fondamentaux, indique le Tribunal fédéral dans un arrêt publié ce jeudi.

Les juges de la Cour pénale soulignent que la forme écrite dans une procédure d’appel doit rester l’exception et qu’elle n’est admissible qu’à certaines conditions. Comme les deux accusés plaidaient l’acquittement et souhaitaient que des documents de la commune et de la police soient produits, le Tribunal cantonal n’était pas saisi de questions purement juridiques. Dans une telle constellation, la procédure écrite n’était pas envisageable.

Procédure commune

Les deux recourants demandaient aussi que les procès menés contre tous les participants à la manifestation de décembre soient joints en une procédure commune. Dans son appel, l’ancien archiviste affirmait en outre que les autorités étaient informées de la démonstration et que celle-ci n’avait pas présenté de risque pour la population.

En avril 2022, le Tribunal cantonal a confirmé la condamnation du retraité à une peine pécuniaire avec sursis de 20 jours-amendes à 50 francs pour entrave aux services d’intérêt général et empêchement d’accomplir un acte officiel. Le doctorant avait écopé de 10 jours-amendes à 30 francs avec sursis pour le premier chef d’accusation. En outre, les deux hommes se voyaient infliger une amende de 200 francs.

Le 14 décembre 2019, des centaines de personnes avaient participé au blocage de la rue Centrale à Lausanne. Elles voulaient attirer l’attention de la population sur l’urgence climatique. Celles qui avaient refusé d’obtempérer à l’ordre d’évacuation de la police avaient été interpellées.

Militants du climat: recours irrecevable Afficher plus Le Tribunal fédéral déclare en revanche irrecevable le recours de six participants aux manifestations pour le climat des 20 septembre et 14 décembre 2019 à Lausanne. Ces militants demandaient que les procédures visant tous les participants soient jointes et traitées ensemble. Ces demandes de jonction ont été rejetées lors des audiences du Tribunal de police de Lausanne en octobre 2021. Ces décisions ont été confirmées par la présidence de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, devant laquelle les militants ont fait recours contre leur condamnation. Dans un arrêt publié ce jeudi, le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours des manifestants contre le refus de jonction des causes. Il souligne que cette décision incidente – qui ne met pas un terme à la procédure pénale – ne peut être attaquée au niveau fédéral que si elle peut entraîner un dommage irréparable pour les intéressés. Tel n’est pas le cas en l’espèce, estime la 1ère Cour de droit public. En effet, les recourants n’ont pas motivé par des exemples concrets que leur condamnation en première instance reposerait aussi sur des faits retenus dans des procédures tierces dirigées contre d’autres activistes, qu’il conviendrait donc de traiter simultanément. Les 20 septembre et 14 décembre 2019, des manifestants avaient bloqué le pont Bessières et la rue Centrale respectivement, à l’appel du mouvement Extinction Rebellion. Des dizaines de participants ont été condamnés à des jours-amendes avec sursis par la justice vaudoise. Les intéressés ont fait appel.

ATS

