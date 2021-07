Projet de parc naturel périurbain – La Confédération a labellisé le Parc du Jorat Le projet est reconnu comme «Parc d’importance nationale», ce qui assure la moitié de son financement pour dix ans. Des recours sont toutefois encore en traitement. Sylvain Muller

Les orateurs de la conférence de presse d’annonce de la labellisation du Parc du Jorat par la Confédération: (de g. à dr.) Sophie Chanel (directrice du Parc du Jorat), Sébastien Beuchat (directeur de la Direction des ressources et du patrimoine naturels du Canton de Vaud), Natacha Litzistorf (municipale à Lausanne) et Carlo Ossola (responsable parcs d’importance nationale à l’Office fédéral de l’environnement) Sylvain Muller

«Un moment plus que symbolique: celui qui nous permet d’entrer de plain-pied dans la phase de mise en œuvre.» C’est par ces mots que la municipale lausannoise Natacha Litzistorf a qualifié vendredi, lors d’une conférence de presse, l’attribution par la Confédération du label «Parc d’importance nationale» au projet du Parc du Jorat. Ce dernier devient ainsi le premier parc naturel périurbain de Romandie et le second du pays, après celui du Sihlwald, créé en 2009 à proximité de Zurich.

Ce moment était attendu par les promoteurs du projet depuis son lancement en 2005 dans une version qui réunissait alors onze communes. Mais au final, les 440 hectares qui seront mis en réserve sont tous situés sur le territoire lausannois. Municipale en charge du dossier et présidente de l’association Parc du Jorat, Natacha Litzistorf a toutefois souligné que les Communes d’Épalinges, Jorat-Menthue, Jorat-Mézières et du Mont-sur-Lausanne sont aussi membres de l’association. «Ce qui prouve que la valeur ajoutée de ce projet n’est pas au seul bénéfice de Lausanne.»

Critères remplis

À propos de mise en réserve, les recours contre la décision de classement de la zone centrale du parc sont encore en phase d’étude par la Cour de droit administratif et public. N’est-ce pas contradictoire avec la labélisation? «Non, a assuré Carlo Ossola, responsable parcs d’importance nationale à l’Office fédéral de l’environnement. Ce label est le résultat de l’évaluation du dossier de candidature, qui a rempli tous les critères. Et il assure le financement par la Confédération (ndlr: environ la moitié du budget de fonctionnement annuel) pour les dix prochaines années.»

Et le fait que quatre des six éoliennes du projet de parc éolien EolJorat Sud soient prévues dans la zone de transition du parc? «Les documents qui nous ont été fournis ont prouvé la compatibilité des deux projets», a assuré le responsable.

