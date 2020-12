Catastrophes naturelles – La Confédération actualise ses mesures contre les séismes Le Conseil fédéral va élaborer une planification préventive sur la manière de maîtriser les conséquences des séismes de grande ampleur qui pourraient frapper le pays.

La Confédération souhaite renforcer la sécurité sismique des constructions fédérales importantes ainsi que des ponts et des routes nationales d’ici à fin 2035. Keystone

Les tremblements de terre sont rares en Suisse, mais un séisme provoquerait des dégâts considérables. Le Conseil fédéral a donc actualisé vendredi son programme de mesures pour la période de 2021 à 2024 en prévoyant notamment de renforcer son arsenal préventif.

Le gouvernement va élaborer une planification préventive nationale qui doit servir de base commune à la Confédération, aux cantons et aux exploitants d’infrastructures majeures, comme les CFF, sur comment maîtriser les conséquences des séismes de grande ampleur. Il s’agira notamment de déterminer comment remettre en état les infrastructures et les bâtiments détruits ou endommagés. Dès 2025, les instruments de mise en œuvre qui font encore défaut devront être élaborés sur cette base.

La gestion du risque sismique relève essentiellement de la compétence des cantons. À travers un programme de mesures sur les vingt dernières années, la Confédération a cependant développé plusieurs instruments dont une méthode de gestion du risque sismique pour les propriétaires de grands parcs immobiliers.

Elle veut encore renforcer la mitigation des séismes au moyen de projets communs, d’une assistance technique et d’un échange soutenu avec les cantons et d’autres parties prenantes.

Modèle de calcul du risque

Un premier modèle de calcul du risque sismique en Suisse devrait ainsi être disponible en 2022. Développé sous la direction du Service sismologique suisse de l’EPFZ, il se base sur l’estimation de l’aléa sismique et prend en compte l’influence du sous-sol local ainsi que la vulnérabilité et la valeur des bâtiments et des infrastructures. Il permettra de dresser une vue d’ensemble des risques et d’avoir rapidement un aperçu des dommages possibles en cas de séisme.

La sécurité sismique des constructions fédérales importantes, des ponts et des routes nationales doit également être renforcée. Les objets dont la sécurité sismique est à améliorer doivent être assainis d’ici à fin 2035.

La Confédération coordonne ses activités de prévention des séismes depuis 2001 par un programme de mesures actualisé tous les quatre ans. L’aléa sismique est jugé «modéré» en Suisse: les séismes sont rares mais peuvent être forts comme en témoigne la destruction de Bâle en 1356. Un tel tremblement de terre occasionnerait aujourd’hui un dommage global d’un montant de 50 à 100 milliards de francs.

Tout le pays peut être touché par des dégâts. Les zones les plus à risque sont le Valais, la région de Bâle et l’arc alpin ainsi que, dans une moindre mesure, le Plateau et le Tessin. En cas de séisme de grande ampleur, il est à prévoir que les cantons demandent des aides financières à la Confédération. Celle-ci a déjà élaboré, à titre préventif, une stratégie pour le traitement de ces demandes.

