Climat en Suisse – La Confédération aura son système de détection des sécheresses Le pays est bien outillé face aux orages ou aux incendies mais doit combler une lacune importante face aux périodes de sécheresse, indique le Conseil fédéral.

La Confédération doit mettre sur pied un système de détection et d’alerte précoce pour faire face aux sécheresses. Il sera opérationnel dès 2025, a décidé mercredi le Conseil fédéral.

La Suisse est bien outillée face aux orages, à la pluie, aux chutes de neige, aux avalanches, aux incendies de forêt ou encore à la canicule. Mais elle doit combler une lacune importante face aux périodes de sécheresse, de plus en plus fréquentes.

Il devra fournir des informations actuelles et des prévisions en matière de sécheresse pour toute la Suisse. Les renseignements devront répondre aux besoins des divers secteurs et leur permettre d’engager des mesures préventives plusieurs semaines à l’avance, par exemple la planification de l’irrigation des cultures agricoles, la recherche de solutions pour assurer la navigation rhénane ou la gestion des poissons pour les acheminer vers des cours d’eau plus abondants.

MétéoSuisse développera de son côté un nouveau réseau pour relever l’humidité du sol. Conjugué aux autres systèmes de mesure, celui-ci permettra d’améliorer la qualité des informations en matière de sécheresse, qui sont essentielles en particulier pour l’agriculture et les forêts.

Mesures pour assurer l’approvisionnement en eau

Les besoins en eau de la population doivent être mieux gérés au niveau régional. Le Conseil fédéral propose mercredi plusieurs mesures pour assurer l’approvisionnement et l’utilisation de cette ressource. Les changements climatiques posent de nombreux défis.

Les ressources en eau sont abondantes en Suisse et elles perdureront malgré les changements climatiques. Le Conseil fédéral identifie le problème d’approvisionnement surtout sur la période estivale: le débit des cours d’eau sera plus faible à l’avenir, les épisodes de sécheresse seront plus fréquents et plus longs et certaines régions pourront subir des pénuries temporaires.

Les cantons devront respecter la loi sur la protection des eaux. En effet, les eaux écologiquement intactes sont plus à même de faire face aux changements climatiques et de répondre aux exigences de la société, estime le gouvernement. Les écosystèmes doivent donc être protégés contre les prélèvements excessifs et les pollutions.

L’agriculture sera particulièrement touchée par les changements climatiques. Les besoins en irrigation doivent être mis en relation avec les ressources disponibles. La production agricole doit être adaptée aux changements climatiques et aux conditions locales. Un projet de recherche sera lancé afin d’estimer les besoins en eau future de l’agriculture.

Appel aux cantons

Afin de prévenir les situations de pénuries, le Conseil fédéral appelle les cantons à adopter une gestion régionale des ressources hydriques. Ils devront établir les quantités d’eau disponibles sur leur territoire ainsi que les besoins des ménages, de l’industrie et de l’agriculture en période de sécheresse.

Si l’eau devait se faire rare, une planification soigneuse pourra aider à réduire la consommation et à améliorer le stockage et la répartition des ressources. En cas d’urgence, les distributeurs doivent pouvoir s’entraider.

Le Conseil fédéral veut également obliger les cantons à fournir des rapports sur les épisodes de sécheresse. Ceux-ci devront contenir des informations sur les déficits d’eau et les conflits qui en résultent. Ils devront également indiquer les mesures de protection en faveur des écosystèmes et des réflexions quant aux adaptations nécessaires avant le prochain épisode.

La Confédération mettra également la main à la pâte. L’Office fédéral de l’environnement devra vérifier quelles données peuvent être facilement relevées. Il devra mettre à disposition un socle de connaissances et des stratégies pour collecter les données de manière homogène.

