Communications officielles – La Confédération dit non à davantage d’écriture inclusive La Chancellerie proscrit l’astérisque ou le point médian dans ses textes officiels rédigés en allemand. Une réflexion est en cours pour le français. Gabriel Sassoon

À Bâle, lors de la Grève féministe du 14 juin 2019, une manifestante brandit une pancarte rédigée en langage inclusif. KEYSTONE

En Suisse alémanique aussi l’écriture inclusive est source de discussions passionnées. Une décision de l’administration fédérale alimente un peu plus le débat. Publiée la semaine dernière, une directive de la Chancellerie fédérale proscrit l’usage de l’astérisque et d’autres signes typographiques dans les textes de la Confédération en allemand. Un exemple? Dans une brochure de votation l’administration n’écrira surtout pas Bürger*innen (citoyens).

Outre-Sarine, l’astérisque ou le point médian, entre autres, permettent de marquer la diversité de genre; ils englobent les personnes non binaires, c’est-à-dire celles qui ne se reconnaissent ni dans le sexe masculin ni dans le sexe féminin. En français, on utiliserait dans ce même but le point médian ou le tiret et un «x», sur le modèle de citoyen·ne·x·s.