Appel de Gerhard Pfister – «La confédération européenne est une voie pour la Suisse» Le Conseil fédéral devrait examiner l’idée d’Emmanuel Macron de former une communauté politique européenne, selon le président du Centre.

Gerhard Pfister estime que la Suisse est prédestinée à une mise en œuvre concrète des idées d’Emmanuel Macron (photo d’archives). KEYSTONE/MARCEL BIERI

Le président du Centre Gerhard Pfister appelle le Conseil fédéral «à examiner en détail» l’idée d’une communauté politique européenne lancée par le président français Emmanuel Macron. Il estime que cette proposition est une chance pour la Suisse.

Le président français a défendu la création d’une communauté politique européenne début mai devant le Parlement européen pour répondre à la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’UE, qui «prendrait des années voire des décennies».

Suisse «prédestinée»

Cette organisation doit, estime Macron, permettre aux nations européennes démocratiques adhérant aux valeurs de l’UE de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération.

«Nous sommes plus respectueux des traités et plus fiables vis-à-vis de Bruxelles que certains États membres de l’UE», constate Gerhard Pfister. «Nous partageons les valeurs européennes de démocratie et d’État de droit, de liberté et de droits de l’homme, de solidarité et d’égalité des chances, sans pour autant être membre de l’UE», souligne-t-il.

Si Emmanuel Macron n’a pas imaginé cette organisation pour la Suisse en premier lieu, «c’est à nous d’attirer son attention sur le fait que notre pays est prédestiné à une mise en œuvre concrète de ses idées», poursuit le conseiller national zougois.

ATS

