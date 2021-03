Budget 2021 – La Confédération investira près de 3 milliards pour les routes L’exploitation, l’entretien et la construction du réseau des routes nationales coûteront quelque 2,9 milliards de francs à la Confédération cette année.

Plusieurs tronçons de l’A1 sont concernés par l’aménagement et l’entretien de l’actuel réseau des routes nationales. (Photo d’illustration) Keystone/Jean-Christophe Bott

La Confédération investira cette année près de 2,9 milliards de francs dans les routes nationales. Ces fonds permettront de financer non seulement le programme des routes nationales en service, mais aussi celui des nouvelles constructions, a indiqué lundi l’Office fédéral des routes (OFROU).

Tous ces montants ont été votés par le Parlement dans le cadre du budget. Les quelque 2,9 milliards de francs proviennent du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA).

L’aménagement et l’entretien de l’actuel réseau bénéficiera de 1,8 milliard de francs. Sont concernés plusieurs tronçons en Suisse romande, tels l’A1 Étoy-Ecublens, l’A1 Yverdon-Arrissoules et l’A6 Berne Wankdorf pour la réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence.

Cette manne est aussi destinée à la poursuite des travaux sur l’A1 Jonction du Grand-Saconnex (GE), l’A9 Vennes – Chexbres (VD), l’A9 à Martigny et l’A16 entre Tavannes (BE) et les Champs de Boujean, en périphérie de Bienne (BE), pour ne citer que les sites en Suisse romande.

Tube du Gothard

Sur les 2,9 milliards, 396 millions de francs sont destinés aux projets du programme de développement stratégique des routes nationales (PRODES). Ce montant sera essentiellement investi dans l’élargissement à six voies du contournement nord de Zurich (A1) et dans le second tube du tunnel routier du Gothard.

En outre, 439 millions iront dans l’entretien courant du réseau des routes nationales. Celui-ci recouvre notamment le service hivernal, l’entretien des espaces verts, le déblaiement et la réparation des dommages sur les lieux d’accidents ainsi que les opérations de nettoyage.

Achèvement du réseau

Au total, 249 millions de francs sont débloqués pour l’achèvement du réseau des routes nationales arrêté en 1960. Ce montant est réparti principalement entre les cantons suivants: Valais (139 millions), Obwald (15 millions), Berne (13 millions), Zurich (9 millions) et Schwytz (8 millions).

L’achèvement du réseau ne concerne plus que quelques tronçons, soit environ 35 km, et demeure une tâche commune de la Confédération et des cantons. Ceux-ci continuent d’assumer les tâches de maître d’ouvrage sous la haute surveillance de l’OFROU.

ATS