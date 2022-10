Finances fédérales – La Confédération prévoit un déficit de 4,1 milliards Estimé à 5 milliards en août dernier, le déficit de financement de la Confédération pour 2022 devrait finalement être moins important que prévu.

Le déficit est principalement lié aux dépenses effectuées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le budget 2022 a de nouveau été revu. Le déficit de financement de la Confédération devrait finalement s’élever à 4,1 milliards de francs, après avoir été estimé à 2,3 milliards puis à 5 milliards, indique mercredi le Conseil fédéral en se basant sur les chiffres disponibles fin septembre.

Ce déficit est principalement lié aux dépenses extraordinaires, dont la plupart sont dues aux mesures de lutte contre le coronavirus. Ces dernières ont toutefois été revues à la baisse, passant de 7,4 milliards en juin à 6,1 milliards fin septembre. Le Parlement avait libéré 9,1 milliards de francs.

Les enveloppes prévues pour les indemnités en cas de travail partiel et les entreprises en difficulté ne devraient pas être entièrement utilisées. L’extrapolation table désormais sur 1,4 milliard (contre 2,5) pour les indemnités en cas de réduction de l’horaire du travail (RHT), 1 milliard (contre 2,1) pour les RHT pour vacances et jours fériés et 500 millions (contre 600) pour les cas de rigueur.

Les forfaits fiscaux versés aux cantons pour l’accueil des réfugiés ukrainiens ont également été revus à la baisse (800 millions contre 900). Quant aux quatre milliards débloqués pour le sauvetage d’Axpo, ils ne devraient pas peser longtemps sur les finances fédérales. La société ne sollicitera pas de prêt ou le remboursera dans son intégralité, estiment les auteurs de l’extrapolation.

Les recettes extraordinaires devraient elles se monter à 1,6 milliard, dont 1,3 milliard provient de la BNS.

Budget ordinaire excédentaire

Le budget ordinaire de la Confédération devrait quant à lui reprendre des couleurs, avec un excédent de financement de 400 millions de francs. Le budget initial tablait sur un déficit de 600 millions. L’extrapolation de juin sur un excédent de 700 millions.

Tant les recettes (100 millions) que les dépenses (400 millions) devraient légèrement dépasser les estimations de juin. Le produit des droits de timbre explique le relèvement des prévisions relatives aux recettes, tandis que la correction des estimations concernant les dépenses tient en particulier à des crédits supplémentaires plus importants que prévus.

Les chiffres restent encore incertains, avertit le gouvernement. Les dépenses extraordinaires sont difficiles à évaluer.

ATS

