Pandémie de coronavirus – La Confédération réserve deux médicaments contre le Covid-19

La Confédération a conclu des contrats avec deux entreprises pharmaceutiques, GlaxoSmithKline et Roche, pour réserver des doses de médicaments «prometteurs» contre le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2). Il s’agit du sotrovimab, un anticorps monoclonal, et d’une thérapie combinée d’anticorps monoclonaux (casirivimab/imdevimab).

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a signé les deux nouveaux contrats sur recommandation de la Task Force scientifique, a-t-il annoncé lundi. Ils permettent d’avoir accès à des doses d’anticorps monoclonaux conçus pour le traitement du Covid-19 chez les patients présentant un risque élevé de développer une forme grave de la maladie.

Il s’agit d’une part de 2000 emballages supplémentaires de l’anticorps sotrovimab, développé par GlaxoSmithKline. L’anticorps a été découvert par l’entreprise tessinoise Humabs BioMed à Bellinzone.

D’autre part, la Confédération a réservé 4000 emballages de la combinaison casirivimab/imdevimab, développée par Regeneron Pharmaceuticals en partenariat avec Roche. Les montants des contrats sont confidentiels, ajoute l’OFSP.

Les anticorps monoclonaux sont des anticorps clonés en culture qui sont injectés par voie intraveineuse au patient afin de neutraliser le virus. Les essais cliniques menés par GlaxoSmithKline et Regeneron montrent que ces traitements offrent une protection efficace contre les formes graves de la maladie.

Le sotrovimab et le casirivimab/imdevimab sont disponibles en Suisse depuis le 30 septembre et le 13 mai respectivement. Le sotrovimab n’a pas encore reçu d’autorisation de mise sur le marché. Toutefois, sur la base de l’ordonnance 3 Covid-19, et étant donné qu’une demande d’autorisation a déjà été soumise, il pourrait déjà être utilisé pendant la procédure d’autorisation pour le traitement des patients atteints du Covid-19.

La combinaison d’anticorps casirivimab/imdevimab a reçu une autorisation le 23 décembre. La Confédération prendra en charge le coût des traitements en ambulatoire en attendant qu’ils soient remboursés par l’assurance-maladie obligatoire.

Déjà un autre contrat

La Suisse a déjà conclu un autre contrat pour la réservation d’un médicament contre le coronavirus, avec l’entreprise MSD Merck Sharp & Dohme (MSD) Suisse. Il porte sur un maximum de 8640 emballages de l’antiviral Molnupiravir.