Aérodrome civil de Payerne – La Confédération retoque le système de dégivrage des avions Une toiture photovoltaïque plutôt que végétalisée a été privilégiée, ce qui ne compte pas comme compensation écologique. Sébastien Galliker

Validé par le Conseil communal de Payerne en 2021, le système de dégivrage des avions n’a toujours pas reçu d’approbation de l’OFAC pour son installation définitive. SÉBASTIEN GALLIKER

Ce devait être un nouvel atout pour l’aérodrome civil de Payerne pour développer ses prestations. En septembre 2021, le Conseil communal avait validé un investissement de 600’000 francs pour permettre à Swiss Aeropole SA (SASA) de renforcer les infrastructures civiles de la base aérienne. Un système de dégivrage des avions et un hangar à véhicules devaient être aménagés sur le site. Mais plus de dix-huit mois plus tard, si le projet d’abri a été revu, les Offices fédéraux de l’aviation civile (OFAC) et de l’environnement (OFEV) n’ont toujours pas validé les plans du système de dégivrage.