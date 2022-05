Vive les Coupes d’Europe – La Conference League ne rend pas riche, mais elle vend du rêve La dernière venue des Coupes européennes aide l’Europa League à rappeler qu’il existe des grands clubs dans l’ombre des géants: la Roma, Feyenoord, l’Eintracht ou les Rangers. Simon Meier

Les joueurs de l’AS Roma en fusion avec leur public, après leur qualification pour la finale de la Conference League. Une scène qui a moins de chances de se répéter en Ligue des champions. AFP

Même José Mourinho en a versé une émouvante cascade, jeudi soir après la qualification de sa Roma pour la finale de - reprenez votre souffle - l’UEFA Europa Conference League. Lui, l’homme qui a tout gagné ou presque, chialer comme un gamin après une victoire arrachée contre Leicester City (1-0), dans une compétition que personne ne compte encore à son palmarès puisqu’elle n’existait pas il y a neuf mois?

Peu importe le pedigree, pourvu qu’on ait l’ivresse. À l’image de sa grande sœur l’Europa League (C3), la Conference League ne chatouillera jamais la malléole de la Ligue des champions (C1), en termes de prestige et de dollars. Bien sûr, la finale entre l’Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers (18 mai à Séville), puis celle entre Rome et le Feyenoord Rotterdam (25 mai à Tirana), ne feront aucune ombre au somptueux Liverpool-Real Madrid du 28 à Paris.