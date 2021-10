Le Nobel de physique Giorgio Parisi – «La confiance dans la science n’existe plus» Entretien avec le physicien italien, l’un des trois lauréats du Prix Nobel, pour ses travaux sur les phénomènes désordonnés. Un ardent défenseur de la science et des vaccins. Elena Dusi, La Repubblica

Giorgio Parisi, au centre, pose avec ses collègues de l’Accademia dei Lincei, à Rome, le 5 octobre 2021, après l’annonce du Prix Nobel de physique. KEYSTONE

Giorgio Parisi est l’un des théoriciens les plus respectés des systèmes physiques complexes. À 73 ans, il est récompensé «pour la découverte de l’interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l’échelle atomique à planétaire». Ses travaux permettent par exemple de comprendre les mouvements de bancs de poissons ou de colonies d’oiseaux, mais aussi les réseaux de neurones ou la progression des tumeurs, autant de systèmes caractérisés par le désordre et l’aléatoire.

«Mettre de l’ordre dans le chaos a toujours été la passion de ma vie et l’objet de mes recherches», nous confie Giorgio Parisi, au milieu de la foule de collègues et de journalistes qui se pressent autour de lui, à la prestigieuse Accademia dei Lincei, à Rome, dont il est le vice-président.