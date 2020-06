Dépassement de crédit à Yverdon – «La confiance de nos concitoyens est mise à rude épreuve» La série de cafouillages qui a fait plus que doubler le coût de simples déplacements de tuyaux à la Brinaz a énervé le Conseil d’Yverdon. Erwan Le Bec

C’est près de la petite halte de la Brinaz, du nom de la rivière voisine, qu’une série de travaux «comme la Ville en gère des dizaines» a dégénéré avec un doublement du budget.



©Allenspach Olivier VQH

C’est ce qui s’appelle une belle tape sur les doigts. «Un pistolet sur la tempe», «on met à l’épreuve la confiance de nos concitoyens»… Les élus yverdonnois, de tous bords, ont mal digéré jeudi la demande de crédit complémentaire concernant des aménagements de canalisations autour du ruisseau de la Brinaz, à l’ouest de la ville. Devisé à 1,2 million de francs en 2015, cette série de déplacements de tuyaux qu’entraîne la renaturation du cours d’eau coûtera finalement plus du double.

Audit externe en douce

Pour la droite, prenant à témoin l’audit mandaté en urgence à un ancien juge, le dépassement était prévisible en 2017 déjà. Et ce sans compter le fait que le Service des énergies se soit emmêlé les pinceaux, en considérant le crédit initial comme dévolu à une seule partie du secteur en chantier, et non pas le tout.

Ce que les élus ont mal apprécié, c’est surtout le fait d’être mis devant le fait accompli. Sans aval de leur part, les travaux ne pouvaient pas reprendre et le Canton perdait les subventions fédérales limitées à 2020 pour renaturer ladite rivière. Et la nouvelle aurait dû tomber plus tôt. «Nous ne sommes pas en train de régler des comptes, a asséné la PLR Pierrette Roulet-Grin. La Municipalité doit avertir le Conseil sans délai en cas de dépassement, c’est dans la législation cantonale.» Avertie en octobre 2018, la Ville n’a déposé sa nouvelle demande de crédit qu’en février, et ce avant qu’une épidémie passe par-là.

À la barre, le municipal Pierre Dessemontet (PS) a répété la liste des mesures de contrôle instaurée depuis, en présentant les excuses de l’Exécutif.