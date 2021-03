Ce mardi 30 mars 2021, le Grand Conseil vaudois poursuivra ses débats sur l’instauration d’une commission d’enquête parlementaire au sujet des difficultés financières de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (HRC). Directeur par intérim depuis le 4 juin 2020 de cet établissement que je quitterai comme prévu dans deux mois, je n’ai aucune intention de m’immiscer dans une discussion politique qui suit son cours normal. En revanche ma position m’autorise à soulever quelques éléments cruciaux à observer au moment de définir, le cas échéant, le périmètre de cette nouvelle investigation.

Depuis l’ouverture du Centre hospitalier de Rennaz, l’HRC a beaucoup évolué. Il a en particulier démontré, à travers l’engagement exceptionnel de ses équipes, sa capacité à répondre à la pandémie de coronavirus. Cette qualité générale des soins a été soulignée de manière unanime, notamment par les intervenants politiques de tout bord. Elle est au cœur de la mission de service public d’un grand hôpital régional.

«L’ensemble des équipes a travaillé sans relâche à la mise en œuvre des recommandations des deux audits menés l’été dernier.»

Cette qualité a été assurée dans un contexte particulièrement exigeant. Après la fusion de cinq établissements et le déménagement sur un site entièrement neuf, sans interruption des prises en charge médico-soignantes, puis comme souligné la mobilisation contre le Covid-19, l’ensemble des équipes a travaillé sans relâche à la mise en œuvre des recommandations des deux audits menés l’été dernier pour remettre l’HRC sur la voie de l’équilibre.

Ce qui a été accompli en moins d’un an est remarquable. À ce jour, la totalité des éléments incombant à l’HRC a été soit mise en œuvre, soit réalisée. Cela comprend une réorganisation du fonctionnement de la direction générale, de la direction financière et des chaînes de responsabilité; un plan de développement des relations avec la communauté médico-soignante régionale et de collaboration avec les établissements hospitaliers partenaires, et le démarrage du programme CARE, un plan de retour à l’équilibre contraignant mais réaliste, visant à améliorer l’efficience du fonctionnement de l’établissement.

Un élan à soutenir

Tout en avançant, l’HRC construit avec la population qu’il sert un élément fondamental, le plus précieux qui soit: de la confiance. Conçu et pensé pour plusieurs générations, pour répondre aux besoins de santé publique de deux régions en fort développement, l’HRC s’inscrit dans une perspective à long terme.

Face aux difficultés, les troupes de l’HRC sont engagées dans un marathon, déterminées à donner le meilleur d’elles-mêmes. La responsabilité de chacun, politiques compris, est de soutenir cet élan et de veiller à ce que les clarifications du passé, aussi nécessaires soient-elles jugées, ne viennent pas saper les efforts, tournés vers l’avenir, des collaboratrices et collaborateurs de l’HRC.