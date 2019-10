La Confrérie a tenu les délais, le Knie peut venir à Vevey

Les Veveysans retrouveront leur place du Marché le 2 novembre, avec leur marché et leurs places de parc. Comme prévu, car la Confrérie des Vignerons a tenu les délais, fixés à ce lundi. Le cirque Knie peut donc bel et bien monter son chapiteau dès ce mardi.

L'état des lieux a eu lieu lundi matin, en présence des représentants de la Ville, de la Confrérie et de plusieurs entreprises privées, qui œuvrent au chantier de démolition des arènes et de remise en état de la place.

Encore des traces de la Fête



Le derniers ouvriers quitteront les lieux ce mardi matin, après le départ des machines de chantiers et des conteneurs, et le nettoyage de la place du Marché. «Pour la Ville, l'objectif principal est l'accueil du cirque dès mardi, ce qui sera bien le cas», se réjouit Claude Lehrian, chef de service à la Direction communale de l'architecture, des infrastructures et de l'énergie

Mais cela ne signifie pas pour autant que toute trace de la Fête des Vignerons aura disparu. Ainsi les Terrasses de la Confrérie, au sud de la place, seront démolies entre le 21 octobre et le 10 novembre. «En principe, cela sera fait avant la foire de la Saint-Martin», explique Daniel Willi, ingénieur civil et président de la commission infrastructures de la Fête des Vignerons.

Après la Saint-Martin, qui a lieu cette année le 13 novembre, il s'agira de démonter la plate-forme et les pieux en bois sur lesquels reposent les Terrasses. La remise en état du bord du lac sera achevé avant Noël.

Plus vite que prévu



Quant au revêtement en pierres sous le lac, il sera réhabilité au début de l'année prochaine. «Le but est de profiter des basses eaux des années bissextiles», explique Daniel Willi.

Selon lui, les travaux de remise en état sont allés encore plus vite que prévus. Car l'arène était soutenue par 340 socles en béton, dont 170 sont enterrés. Ils sont déjà loin, alors qu'il était prévu de les retirer après la Saint-Martin.

L'ensemble de ces travaux est effectué par des entreprises privés de la région. Ils sont à la charge de la Confrérie, et non de la Ville de Vevey.