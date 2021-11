Futur voyage spatial – La conquête de l’espace, c’est pour demain! Vraiment? Dans un peu plus de deux siècles, une mission habitée pourrait partir vers Proxima du Centaure. Pascal Gavillet

Dans l’immensité de la Voie lactée, Proxima est ce point rouge au centre de l’image. DR

La colonisation de planètes plus ou moins proches est toujours à l’ordre du jour dans la communauté scientifique. Le JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA vient même de rendre sa copie dans ce sens sur le site arXiv.

Sans tenir compte du temps de voyage, il a établi un calendrier comprenant différentes dates de lancement pour des missions. L’exemple de Proxima du Centaure est le plus parlant. Cette étoile comporte au moins une planète, comme on l’a découvert en 2016, qui tourne autour d’elle. Elle est aussi l’astre le plus proche de la Terre après le soleil au sein de la Voie lactée. Elle se situe ainsi à un peu plus de 4 années-lumière.