Téléphonie en Suisse – La conversion du réseau au standard 5G est au point mort Les limites de rayonnement des antennes de téléphonie mobile ralentissent la généralisation du réseau 5G à l’échelle de toute la Suisse, selon le SonntagsBlick.

Seuls 2% de la population utilise actuellement la 5G, écrit le SonntagsBlick. KEYSTONE

La conversion du réseau mobile au nouveau standard 5G est au point mort en Suisse, écrit le SonntagsBlick. Seuls 2% de la population utilise actuellement la 5G. Les représentants du secteur accusent les limites de rayonnement des antennes de téléphonie mobile. Selon eux, seule une augmentation des valeurs-limites permettrait de généraliser le réseau 5G à l’échelle nationale.



Une rencontre entre Simonetta Sommaruga, cheffe du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), et les patrons des opérateurs téléphoniques Swisscom, Sunrise et Salt est prévue la semaine prochaine.



Beaucoup de Suisses manifestent contre la 5G, comme ici à Berne.

