Lutte contre le réchauffement climatique – La COP26 en quatre décisions clés Fin de la déforestation, réduction des émissions de méthane, soutien financier. Le sommet de Glasgow boucle une première semaine intense en déclarations et négociations. Olivier Wurlod

En cette fin de première semaine, plusieurs annonces ont été faites et de nouveaux engagements ont été pris par les pays présents à Glasgow.

Lutte contre la déforestation

Boris Johnson a décrit l’engagement pris par quelque 131 nations (dont le Brésil) pour lutter contre la déforestation comme «le plus grand pas en avant dans la protection des forêts à travers le monde en une génération». La semaine a commencé fort avec une déclaration commune dans laquelle les États signataires s’engagent «à travailler collectivement pour stopper et inverser la perte de forêts et la dégradation des sols d’ici à 2030». Les experts du GIEC sont unanimes: limiter le réchauffement climatique nécessitera de mieux protéger les poumons verts de la planète.