L’accord surprise annoncé jeudi entre les États-Unis et la Chine redonne un coup de fouet aux négociations de dernière minute. Mais les divergences restent importantes.

Dans ce genre de sommets, les dernières heures sont cruciales, car il faut obtenir un consensus général. La moindre virgule fait l’objet de débats. Et la pression du Royaume-Uni, hôte du sommet, de limiter le réchauffement climatique à 1,5° C se heurte dans sa dernière ligne droite aux hésitations des États.

L’accord entre les États-Unis et la Chine arrive à point nommé et suscite un nouvel espoir. Alors, les promesses faites à Glasgow seront-elles suffisantes? Et surtout, seront-elles tenues?

Plus et plus vite

Fini la procrastination. Selon le projet de résolution finale, les pays doivent réviser à la hausse leurs engagements de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dès 2022, soit trois ans avant la date prévue par l’accord de Paris. De nombreux scientifiques restent en effet sceptiques face au zéro carbone en 2050, parce qu’il est facile de faire des promesses à long terme mais plus difficile de prendre les décisions à court terme, parfois douloureuses, pour y parvenir.