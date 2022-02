Congrès du Parti socialiste – La coprésident Mattea Meyer lance les débats Environnement, crèches, retraite des femmes: les délégués du PS sont réunis samedi pour prendre position sur différents sujets.

Mattea Meyer, co-présidente du PS Suisse, a défendu samedi une politique climatique basée sur un État fort. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

«La protection du climat et de l’environnement doit être une mission portée par les services publics et pensée de manière collective», a déclaré la coprésidente du PS Suisse Mattea Meyer. Elle s’exprimait samedi lors du Congrès du parti.

Lire également: Abo Nouveau projet socialiste L’initiative pour renforcer les crèches est déjà décriée Nouvelle alliance Le PS et les Verts veulent un «New Deal» écologique Il faut adapter les chauffages, isoler les bâtiments, transformer les installations industrielles, électrifier les véhicules et développer les transports publics, selon la Zurichoise. «Afin que personne ne soit mis sur le carreau lors de la transition, nous avons besoin d’un État fort pour accompagner tous ces changements», a souligné la coprésidente devant les délégués réunis en ligne.

Débat lancé

Elle a ainsi introduit le débat sur le lancement d’une initiative populaire sur le climat qui doit être discuté lors de ce congrès. Ce texte, qui demande une politique énergétique et climatique équitable sur le plan social, vise à introduire un fonds alimenté chaque année par la Confédération à hauteur de 0,5 et 1% du PIB. Soit entre 3,5 et 7 milliards de francs.

Les délégués vont également se prononcer samedi sur le lancement d’une initiative populaire pour renforcer les crèches.

La coprésidente a également insisté sur l’importance de combattre la réforme de l’AVS «qui démantèle les rentes au nom de l’égalité». «Nous défendrons cet immense acquis social contre toute attaque de la droite», a-t-elle lancé à l’adresse de ses troupes. Selon Mattea Meyer, c’est le devoir de sa génération de se battre pour celle de sa maman.

La réforme de l’AVS prévoit de relever de 64 à 65 ans l’âge de la retraite pour les femmes. Elle a été attaquée par référendum par les syndicats, le PS, les Verts et des collectifs féministes.

