Asie – La Corée du Nord lancera bien un satellite espion en juin Pyongyang a confirmé mardi le lancement d’un satellite militaire espion en juin, afin de «faire face aux actions militaires dangereuses des États-Unis», selon l’agence officielle KCNA.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et sa fille, le 16 mai 2023. KCNA VIA KNS/AFP

Le «satellite de reconnaissance militaire numéro 1» sera «lancé en juin», afin de «faire face aux actions militaires dangereuses des États-Unis et de leurs vassaux», selon Ri Pyong Chol, vice-président de la commission militaire centrale du parti au pouvoir, cité par KCNA.

Le Japon avait annoncé lundi avoir été informé par la Corée du Nord d’un prochain lancement de satellite, un projet qui selon le gouvernement nippon dissimulerait un tir de missile balistique.

Entre le 31 mai et le 11 juin

Selon Tokyo, Pyongyang a indiqué aux garde-côtes japonais qu’une fusée serait lancée entre le 31 mai et le 11 juin et devrait retomber dans une zone à proximité de la mer Jaune, de la mer de Chine orientale et à l’est de l’île de Luçon aux Philippines.

La Corée du Nord a déjà testé en 2012 puis en 2016 des missiles balistiques, qu’elle avait qualifiés de lancements de satellites et qui avaient survolé le département insulaire d’Okinawa, au sud du Japon. La mise au point d’un satellite de reconnaissance figurait parmi les projets clés de Pyongyang en matière de défense dévoilés l’an dernier par Kim Jong Un.

