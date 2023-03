Asie – La Corée du Nord procède à un nouveau tir de missile balistique Le nouveau lancement de ce dimanche intervient après le tir jeudi du missile le plus puissant de l’arsenal nord-coréen, le Hwasong-17.

Jeudi, la Corée du Nord a procédé à un tir de son missile le plus puissant, le missile balistique intercontinental Hwasong-17. AFP

La Corée du Nord a tiré un missile balistique dimanche, selon l’agence Yonhap, le dernier lancement en date au moment où Séoul et Washington conduisent leurs plus importants exercices militaires conjoints depuis cinq ans.

«La Corée du Nord tire un missile balistique vers la mer de l’Est», a indiqué l’état-major interarmées de Séoul, cité par Yonhap, en référence au nom coréen de la mer du Japon. Séoul mène depuis lundi avec Washington des manœuvres militaires, inédites en cinq ans, censées renforcer la coopération des deux alliés face à la menace nucléaire incarnée par le Nord.

Baptisées «Freedom Shield», elles doivent durer dix jours. Ces exercices rendent furieux Pyongyang, qui les perçoit comme des répétitions à une invasion de son territoire et promet régulièrement une réponse «écrasante».

Ce lancement intervient après que Pyongyang a procédé jeudi à un tir de son missile le plus puissant, le missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-17, juste avant une visite au Japon du président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Les deux voisins ont repris langue au plus haut niveau et décidé de présenter un front uni face à l’agressivité de la Corée du Nord.

Il s’agissait du deuxième essai d’ICBM réalisé par Pyongyang cette année. Les médias d’État nord-coréens l’avaient alors qualifié de réponse aux exercices militaires «effrénés» de la Corée du Sud et des États-Unis.

L’an dernier, la Corée du Nord a déclaré «irréversible» son statut de puissance nucléaire, son dirigeant Kim Jong Un appelant à augmenter de manière «exponentielle» son arsenal militaire, y compris en armes nucléaires tactiques.

AFP

