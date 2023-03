Asie – La Corée du Nord tire «un missile balistique non identifié» La Corée du Nord a procédé mardi à un nouveau tir de missile balistique, a annoncé à Séoul l’état-major interarmées qui mène en ce moment des exercices conjoints avec les États-Unis.

L’agence nord-coréenne a publié le 13 mars 2023 cette photo montrant un missile tiré depuis la mer la veille. AFP

«La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié en direction de la mer de l’Est», a déclaré l’état-major interarmées dans un communiqué, en référence à l’étendue également connue sous le nom de mer du Japon.

Washington et Séoul ont débuté lundi leurs plus importantes manœuvres militaires conjointes en cinq ans, malgré les menaces de la Corée du Nord, qui a annoncé quelques heures plus tôt avoir tiré deux missiles de croisière depuis un sous-marin.

Pyongyang avait affirmé lundi que ce lancement visait à vérifier ses «moyens de dissuasion nucléaire dans différents espaces», tout en critiquant les exercices baptisés «Freedom Shield» prévus pour durer au moins dix jours afin de lutter contre les menaces croissantes de Pyongyang.

Répétitions générales

Ce type de manœuvres suscitent l’ire de la Corée du Nord qui les considère comme des répétitions générales à une invasion de son territoire, et met en garde régulièrement contre une action «écrasante» en réponse à ceux-ci. L’armée sud-coréenne a indiqué que ces exercices vont «impliquer des procédures de temps de guerre pour repousser de potentielles attaques nord-coréennes et mener une campagne de stabilisation dans le Nord».

En 2022, le Nord a qualifié d’«irréversible» son statut de puissance nucléaire et a conduit un nombre record d’essais balistiques en violation de résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Vendredi, l’agence de presse nord-coréenne KCNA a rapporté que le leader Kim Jong Un avait ordonné à son armée d’intensifier ses manœuvres militaires en vue d’une «guerre réelle».

Washington a réaffirmé à plusieurs reprises son engagement «sans faille» à défendre la Corée du Sud en utilisant «toute la gamme de ses capacités militaires, y compris nucléaires».

AFP

