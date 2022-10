K-culture à Lausanne – La Corée du Sud s’invite au CPO La 4e édition de «Hallyu Com-on in Swiss» se tiendra au Centre pluriculturel et social d’Ouchy samedi. Un rendez-vous très attendu des fans de K-pop. Alice Caspary

De jeunes danseurs de K-pop s’affrontent lors de la première édition de «Hallyu Com-on in Swiss», qui s’est tenue en présentiel au CPO, en janvier 2020. DR/Hallyu

Après deux éditions en format digital, la journée de la culture sud-coréenne revient au CPO à Lausanne ce samedi 22 octobre. Organisé par les bénévoles de l’association Hallyu Korea, l’événement rassemblera dès 9 h 30 amateurs et passionnés autour de compétitions de danse et chant K-pop, workshops et maquillage K-beauty, stands de nourriture et boissons sud-coréennes. «La K-pop ne touche pas que les jeunes, des aînés sont dans des groupes de fans, c’est accessible à tous. Et ce qui est génial, c’est que les messages qu’elle renvoie sont toujours positifs», explique Laure Bildstein, l’une des organisatrices.