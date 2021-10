Politique yverdonnoise – La cosyndicature interroge toujours L’écologiste Carmen Tanner et le socialiste Pierre Dessemontet se partagent la tête de l’Exécutif depuis cent jours. Une innovation institutionnelle qui n’est pas comprise par tous. Frédéric Ravussin

Le syndic Pierre Dessemontet et la vice-syndique Carmen Tanner se partagent la syndicature d’Yverdon depuis le 1 er juillet. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Leur innovation institutionnelle avait soulevé pas mal de questions quand elle a été annoncée au printemps. Elle interpelle encore considérablement, trois mois après son entrée en vigueur. Jeudi matin à l’Hôtel de Ville d’Yverdon, la Verte Carmen Tanner et le socialiste Pierre Dessemontet ont évoqué devant la presse les cent jours de leur cosyndicature.

Pour rappel, l’intention de départ des deux édiles visait à instaurer une gouvernance plus horizontale et partagée au niveau de la Municipalité tout en répondant aux valeurs plus vertes, plus jeunes et plus féminines exprimées ce printemps dans les urnes par les citoyens.